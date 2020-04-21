Полиция разыскивает псевдобанкира, обманувшего сумчанина на 18 тысяч

По словам звонящего, чтобы спасти сбережения от противоправных посягательств, деньги нужно перевести на специальный банковский счет, а затем они автоматически вернуться на предыдущий счет. Сумчанин поверил словам так называемого «менеджера». И по его подсказкам через терминал самообслуживания провел ряд малопонятных для себя операций, перечислив неизвестно кому 18000 гривен.
В полиции по факту мошенничества начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины и ведут поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.