Полиция разыскивает псевдобанкира, обманувшего сумчанина на 18 тысяч Жертвой мошенника стал 55-летний житель Сум. В телефонном разговоре незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил тому, что с его банковского счета неизвестные пытаются похитить деньги.

По словам звонящего, чтобы спасти сбережения от противоправных посягательств, деньги нужно перевести на специальный банковский счет, а затем они автоматически вернуться на предыдущий счет. Сумчанин поверил словам так называемого «менеджера». И по его подсказкам через терминал самообслуживания провел ряд малопонятных для себя операций, перечислив неизвестно кому 18000 гривен.

В полиции по факту мошенничества начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины и ведут поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.