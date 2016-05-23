Конотопские правоохранители установили причину смерти краснокнижного зубра

По данному факту конотопские следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 (нарушение правил охоты, если она причинило существенный вред... или охота на зверей, птиц или другие виды животного мира, занесенных в Красную книгу Украины) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого были назначены соответствующие исследования для установления окончательной причины смерти краснокнижного животного.
По результатам осмотра места происшествия и найденной туши, а также по результатам ветеринарных исследований, в теле животного не обнаружено следов пуль, дроби, других посторонних предметов, которые могли бы указать на насильственную его гибель.
Сейчас следователями получены результаты вскрытия - специалисты Конотопской городской государственной больницы ветеринарной медицины определили, что смерть животного наступила в результате заболевания пироплазмозом - поражение клещами. Указанный диагноз подтвержден соответствующим протоколом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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