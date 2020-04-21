Через 10 дней в Сумской мэрии вспомнили о реальных делах на благо медиков, борющихся с коронавирусом Спустя 10 дней после принятия решения исполкома «Об утверждении Порядка установления и выплаты дополнительной доплаты к заработной плате работникам, которые задействованы непосредственно в оказании медицинской помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» наконец-то опубликовали на сайте мэрии.

После этого даже появилось сообщение в новостях:

«Врачи, медсестры и младший медперсонал в Сумах будут получать ежемесячные доплаты к зарплате, если они работают с больными COVID-19.

С целью материального стимулирования медицинских работников, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным острой респираторной болезни COVID-19, по инициативе городского головы Александра Лысенко (не забыли упомянуть – Ред.) был разработан и утвержден членами исполнительного комитета, порядок установления и выплаты дополнительной доплаты к заработной плате.

Согласно решению исполнительного комитета от 28 апреля 2020 года (прошло 10 дней! – Ред.) № 220 «Об утверждении Порядка установления и выплаты дополнительной доплаты к заработной плате работникам, которые задействованы непосредственно в оказании медицинской помощи больным острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» доплаты будут осуществлять из бюджета Сумской городской ОТГ, в том числе - за счет экономии фонда оплаты труда работников аппарата и исполнительных органов горсовета.

Средства будут выплачивать работникам шести медицинских учреждений Сум, а именно: КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», КНП «Клиническая больница № 4», КНП «Клиническая больница № 5», КНП «Центральная городская клиническая больница», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2».

Доплата устанавливается врачам, в том числе врачам-консультантам, медицинским сестрам, младшим медицинским сестрам, лаборантам, фельдшерам-лаборантам, рентген-лаборантам и биологам.

В соответствии с решением исполкома врачи будут получать 10 тыс. грн в месяц, медицинские сестры - 7 тыс. грн в месяц, младшие медицинские сестры, при условии пребывания в учреждении здравоохранения более пяти пациентов во время оказания медицинской помощи - 7 тыс. грн в месяц.

Обеспечить ведение учета рабочего времени медработников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19 должны руководители учреждений здравоохранения.

Также доплаты предусмотрены врачам-консультантам и другим медработникам, которые могут быть привлечены к лечению больных коронавирусом. Им будут доплачивать за фактическое время работы с пациентом. Это касается и врачей, медицинских сестер, лаборантов и фельдшеров-лаборантов, задействованных в оказании первичной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко в тот же день написал в Фейсбуке о доплатах как о победе:

««Дякувати лікарям треба не тільки словами, а реальними справами!

Щойно виконавчий комітет затвердив порядок встановлення та виплати додаткової доплати працівникам, які задіяні безпосередньо до надання медичної допомоги хворим на коронавірус у Сумах!

Лікарям, які лікуватимуть хворих з COVID-19, у стаціонарних умовах, доплачуватимуть 10 тис. грн. на місяць., доплати по 7 тис. грн на місяць передбачені і медичним сестрам.

Лікарі зараз на передовій! І їхня зарплатня має бути рівнозначна відповідальності, яка на них покладена, і ризику, на який вони щодня наражають себе і свої родини!»

Но до реальных дел дошло пока только через 10 дней. Когда медики Сум увидят реальные деньги, пока неизвестно.