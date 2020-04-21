В Шостке новый случай заболевания коронавирусом

«К сожалению, по результатам Сумского областного лабораторного центра подтверждено заболевание короновирусной инфекцией молодого парня. Он проходит лечение в инфекционном отделении ЦРБ. Проводится работа по выявлению контактных лиц и обработка территорий и помещений дезинфицирующими средствами. Обращаюсь еще раз к жителям города соблюдать требования карантина! Короновирус рядом!
Призываю беречь себя и своих близких!», - говорится в сообщении.
Спустя 10 дней после принятия решения исполкома «Об утверждении Порядка установления и выплаты дополнительной доплаты к заработной плате работникам, которые...
О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказала сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил...
Об этом сегодня, 7 мая, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
По состоянию на 7 мая в Сумской области 131 случай заболевания COVID-19....