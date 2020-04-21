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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59

В Шостке новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.

«К сожалению, по результатам Сумского областного лабораторного центра подтверждено заболевание короновирусной инфекцией молодого парня. Он проходит лечение в инфекционном отделении ЦРБ. Проводится работа по выявлению контактных лиц и обработка территорий и помещений дезинфицирующими средствами. Обращаюсь еще раз к жителям города соблюдать требования карантина! Короновирус рядом!

Призываю беречь себя и своих близких!», - говорится в сообщении.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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