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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:071226

Губернатор Сумщины заинтересовался сумским аэропортом

Главе Сумской ОГА Роману Грищенко завели страницу в Фейсбуке.

В первой записи о Сумском аэропорте.

«Аэропорт Сумы» - важный стратегический объект области, и он должен работать!

Вчера посетил ОКП «Аэропорт Сумы». Вместе с директором аэропорта Константином Карповичем осмотрели взлетно-посадочную полосу, ангар с техникой и административное здание. Директор ОКП «Аэропорт Сумы» проинформировал о текущем состоянии дел на предприятии, особое внимание сосредоточил на проблемах, которые сейчас имеет аэродром.

Сразу после визита я дал поручение соответствующим подразделениям подготовить экономическое обоснование реконструкции аэропорта и обновить инвестиционный проект. Поскольку современный, полноценно работающий аэропорт в Сумах - важная инфраструктурная составляющая для развития области. Он способен поднять инвестиционную привлекательность региона.

Мы будем искать возможность проинвестировать это за счет частного бизнеса, выбирать среди самых выгодных предложений. Чтобы на выходе иметь успешное предприятие, со значительным количеством новых рабочих мест и большим экономическим потенциалом», - говорится в сообщении.

Экономика Сумской аэропорт

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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