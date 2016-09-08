На Сумщине будут судить любительницу «русского мира»

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Конотопа, которая распространяла материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 УК Украины).
По данным следствия, проведенного следователями Службы безопасности Украины в Сумской области, женщина в социальных сетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания «Сумской народной республики». Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемой считаются публичными призывами.
Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины обнаружено и изъято компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства ее противоправной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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