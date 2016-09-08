Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20289

На Сумщине будут судить любительницу «русского мира»

На Сумщине будут судить женщину, которая агитировала за создание так называемой «Новороссии».

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Конотопа, которая распространяла материалы с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 109 и ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, проведенного следователями Службы безопасности Украины в Сумской области, женщина в социальных сетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания «Сумской народной республики». Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, сообщения подозреваемой считаются публичными призывами.

Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины обнаружено и изъято компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства ее противоправной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Сепаратизм

По тематике

СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма
26.02.2020 18:10

СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма

Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования сети Интернет для пропаганды сепаратизма....

Сумчан запрошують подискутувати про загрози сепаратизму
03.02.2020 08:29

Сумчан запрошують подискутувати про загрози сепаратизму

Публічна дискусія «Загрози 2020-го. Сепаратизм в Україні та світі» пройде сьогодні, 3 лютого, у книгарні «Є» у Сумах....

05.01.2017 14:56

В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики

Пропагандистка «русского мира», которая активно распространяла в социальной сети антиукраинские материалы по созданию т.н. «Сумской народной республики», привлечена к уголовной...

26.10.2016 12:50

В Сумах СБУ задержала пропагандистку «русского мира»

Пропагандистку «русского мира», которая активно распространяла в социальной сети антиукраинские материалы и призвала к созданию т.н. «Сумской народной республики», задержала...

08.09.2016 17:41

В Сумах провели обыск у основателя «Русского культурного центра»

У основателя СОГО «Русский культурный центр» проведено санкционированный обыск....

Новости

В Сумах уже 25 случаев коронавируса
Сегодня 09:32
За сутки на Сумщине всего 1 случай коронавируса
Сегодня 09:21
Бритіш Американ Тобакко починає продаж безтютюнових нікотинових паучів VELO в Сумах ®
05.05.2020 15:34
Нацсовет отметил новые образовательные проекты телекомпаний с Сумщины
Сегодня 15:48
Верховная Рада приняла законопроект о масштабном тестировании украинцев на COVID-19
Сегодня 15:39
Сумщина в 2020 году будет реализовывать 24 проекта на ГФРР
Сегодня 15:36
Медикам - 100%, остальным – 50%: Рада одобрила сумму больничных пациентам с COVID-19
Сегодня 15:07
На Сумщине сбили велосипедистку
Сегодня 14:37
В Сумах затопило «Романтику»
Сегодня 14:27
На Сумщине будут судить любительницу «русского мира»
Сегодня 14:20
Губернатор Сумщины заинтересовался сумским аэропортом
Сегодня 14:07
В Шостке новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня 13:59
view counter

Статьи

Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
Вчера 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.