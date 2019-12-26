В Сумах затопило «Романтику»

Эту информацию подтвердил директор городского Центра досуга молодежи Игорь Ганненко. По его словам, в молодежном центре «Романтика» действительно затопило первый этаж во время дождей. Как выяснилось, причиной затопления стала забита ливневка, а также трещина на стыке старой металлической и новой пластиковой трубы. По его информации, устранять последствия подтопления подрядчик, фирма «Топаз», будет за свой счет, потому что «Романтика» еще не введена в эксплуатацию, пишет Sumy.Today.
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