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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27394

В Сумах затопило «Романтику»

Из-за забитой ливневки и трещины в трубе затопило МЦ «Романтика», который реконструируют уже третий год.

Эту информацию подтвердил директор городского Центра досуга молодежи Игорь Ганненко. По его словам, в молодежном центре «Романтика» действительно затопило первый этаж во время дождей. Как выяснилось, причиной затопления стала забита ливневка, а также трещина на стыке старой металлической и новой пластиковой трубы. По его информации, устранять последствия подтопления подрядчик, фирма «Топаз», будет за свой счет, потому что «Романтика» еще не введена в эксплуатацию, пишет Sumy.Today.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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