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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37312

На Сумщине сбили велосипедистку

Происшествие произошло в Бурыни, на одной из центральных улиц города.

В результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ получила тяжелые травмы и госпитализирована в больницу 72-летняя велосипедистка.

Что касается водителя автомобиля, то он не пострадал. Признаков опьянения у 18-летнего водителя также не обнаружено.

В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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