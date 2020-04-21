На Сумщине сбили велосипедистку Происшествие произошло в Бурыни, на одной из центральных улиц города.

В результате столкновения с автомобилем марки ВАЗ получила тяжелые травмы и госпитализирована в больницу 72-летняя велосипедистка.

Что касается водителя автомобиля, то он не пострадал. Признаков опьянения у 18-летнего водителя также не обнаружено.

В полиции по факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которых выясняются причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.