Сумщина в 2020 году будет реализовывать 24 проекта на ГФРР

Объем средств ГФРР для Сумщины - более 204 млн гривен. Сейчас подан список из 24 проектов, из них 16 - переходные и 8 - новые проекты на общую сумму 202,2 млн грн. Из всех представленных проектов, по программе Президента Украины «Большая стройка» средствами ГФРР проводиться строительство / реконструкция 5 школ, 4 детсадов и 2 объектов спортивной инфраструктуры.
Народные депутаты и члены комиссии при Минрегионе не имели замечаний к предложениям Сумской области, поэтому после соответствующего распоряжения Кабмина, громады смогут начинать реализацию этих проектов.
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