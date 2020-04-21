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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07363

Медикам - 100%, остальным – 50%: Рада одобрила сумму больничных пациентам с COVID-19

Рада приняла закон о больничных через COVID-19 и усиленном тестировании.

Нардепы определили сумму больничных для тех, кто находится в медучреждениях или на самоизоляции из-за коронавируса. Также депутаты расширили перечень лиц, которым будут делать бесплатное тестирование на коронавирус, пишет канал 24.

За соответствующее решение в целом проголосовали 336 депутатов.

Законопроект рассмотрели по сокращенной процедуре и сразу поддержали в первом чтении и в целом. После этого депутаты проголосовали за безотлагательное подписание этого законопроекта.

Закон регулирует выплату больничных людям, которые не могут работать из-за коронавируса или находятся на самоизоляции, расширяет список лиц, которым будут проводить тестирование и позволяет привлекать к медпомощи интернов.

Людям, кроме медработников, находящихся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции, независимо от страхового стажа, будут выплачивать 50% средней зарплаты.

Медицинским работникам в такой ситуации будут выплачивать 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа.

Как написали инициаторы законопроекта, медики в группе чрезвычайного риска и показатель их заболеваемости значительно превышает аналогичные цифры в странах Европы.

Сейчас огромной проблемой для Украины темпы заражения медицинских работников COVID-19: на сегодняшний день количество медиков, заболевших превышает 20%, что вдвое выше показателей европейских стран, - говорится в пояснительной записке.

Общество Коронавирус

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