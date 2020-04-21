Медикам - 100%, остальным – 50%: Рада одобрила сумму больничных пациентам с COVID-19

Нардепы определили сумму больничных для тех, кто находится в медучреждениях или на самоизоляции из-за коронавируса. Также депутаты расширили перечень лиц, которым будут делать бесплатное тестирование на коронавирус, пишет канал 24.
За соответствующее решение в целом проголосовали 336 депутатов.
Законопроект рассмотрели по сокращенной процедуре и сразу поддержали в первом чтении и в целом. После этого депутаты проголосовали за безотлагательное подписание этого законопроекта.
Закон регулирует выплату больничных людям, которые не могут работать из-за коронавируса или находятся на самоизоляции, расширяет список лиц, которым будут проводить тестирование и позволяет привлекать к медпомощи интернов.
Людям, кроме медработников, находящихся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции, независимо от страхового стажа, будут выплачивать 50% средней зарплаты.
Медицинским работникам в такой ситуации будут выплачивать 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа.
Как написали инициаторы законопроекта, медики в группе чрезвычайного риска и показатель их заболеваемости значительно превышает аналогичные цифры в странах Европы.
Сейчас огромной проблемой для Украины темпы заражения медицинских работников COVID-19: на сегодняшний день количество медиков, заболевших превышает 20%, что вдвое выше показателей европейских стран, - говорится в пояснительной записке.
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