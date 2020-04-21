Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 8 мая, в Сумах ожидаются туман и кратковременный дождь.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, небольшой дождь с грозами, местами туман. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 3-8 °С тепла, днем - 11-16 °С выше нуля.