Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, небольшой дождь с грозами, местами туман. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 3-8 °С тепла, днем - 11-16 °С выше нуля.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На выходных из-за циклона с запада на Сумщине ожидается изменение погодных условий....