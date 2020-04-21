Нацсовет отметил новые образовательные проекты телекомпаний с Сумщины На заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания были обсуждены вопросы организации работы и наполнения эфира местных и региональных ТРО во время карантина.

Член Национального совета Максим Оноприенко одобрительно отозвался о новых образовательных проектов, которые начали местные вещатели во время карантинных мероприятий. В частности, регулятором была отмечена сумская телекомпания «СТС» (продюсер - Алёна Бояринова, которая вместе с областным управлением образования разработала концепцию и реализовала проект «ШКОЛА-ONLINE». Также ориентирован на школьников проект «Учимся дома» ввела в сотрудничестве с местным отделом образования Конотопская детская телерадиоорганизация «КОН-ТАКТ» (руководитель - Алина Иващенко), сообщила представитель Нацсовета на Сумщине Лариса Якубенко.