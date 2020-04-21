Нацсовет отметил новые образовательные проекты телекомпаний с Сумщины

Член Национального совета Максим Оноприенко одобрительно отозвался о новых образовательных проектов, которые начали местные вещатели во время карантинных мероприятий.
В частности, регулятором была отмечена сумская телекомпания «СТС» (продюсер - Алёна Бояринова, которая вместе с областным управлением образования разработала концепцию и реализовала проект «ШКОЛА-ONLINE».
Также ориентирован на школьников проект «Учимся дома» ввела в сотрудничестве с местным отделом образования Конотопская детская телерадиоорганизация «КОН-ТАКТ» (руководитель - Алина Иващенко), сообщила представитель Нацсовета на Сумщине Лариса Якубенко.
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