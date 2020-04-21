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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48169

Нацсовет отметил новые образовательные проекты телекомпаний с Сумщины

На заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания были обсуждены вопросы организации работы и наполнения эфира местных и региональных ТРО во время карантина.

Член Национального совета Максим Оноприенко одобрительно отозвался о новых образовательных проектов, которые начали местные вещатели во время карантинных мероприятий.

В частности, регулятором была отмечена сумская телекомпания «СТС» (продюсер - Алёна Бояринова, которая вместе с областным управлением образования разработала концепцию и реализовала проект «ШКОЛА-ONLINE».

Также ориентирован на школьников проект «Учимся дома» ввела в сотрудничестве с местным отделом образования Конотопская детская телерадиоорганизация «КОН-ТАКТ» (руководитель - Алина Иващенко), сообщила представитель Нацсовета на Сумщине Лариса Якубенко.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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