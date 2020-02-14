На Сумщине прокуратура хочет вернуть 31 га школе Прокуратура настаивает на признании недействительным договора, согласно которому 31 га школьной земли фактически переданы в аренду предпринимателю.

Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск в интересах государства о признании недействительным договора о сотрудничестве, заключенного между Песковской общеобразовательная школа I-III ступеней и частным сельскохозяйственным предприятием.

Установлено, что распоряжением главы Бурынской райгосадминистрации в 2011 году школе предоставлено в постоянное пользование земельный участок площадью более 31 га для ведения подсобного сельского хозяйства. В апреле 2019 года школа заключила с предприятием договор о сотрудничестве в сфере сельскохозяйственного производства на указанном земельном участке.

Однако по версии прокуратуры, заключенный договор о сотрудничестве является скрытым договором аренды земли. При этом школа, в соответствии с действующим законодательством, не наделена полномочиями распоряжаться указанным землей, поэтому договор подлежит отмене.

В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.