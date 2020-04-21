На Сумщине поймали дуэт домушников, обокравших своих жертв на 300 тысяч

Правоохранители установили, что в январе этого года злоумышленники подобрали ключи от квартиры 32-летнего жителя Шостки и вынесли из квартиры золотые изделия и деньги.
Еще одной жертвой этого «дуэта» стал 47-летний горожанин. В марте 2020 года они повредили входную дверь в частный дом и забрали оттуда драгоценности и наличные. Ущерб, нанесенный ворами, составил более 300 000 гривен.
«Несколько месяцев проводились следственно-оперативные мероприятия по документированию их преступной деятельности, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - по месту проживания обоих подозреваемых были проведены санкционированные обыски, во время которых были найдены и изъяты неопровержимые доказательства их противоправной деятельности».
В настоящее время обоим злоумышленникам, чей возраст составляет 38 и 48 лет, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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