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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали дуэт домушников, обокравших своих жертв на 300 тысяч

Сотрудники уголовного розыска Шосткинского отдела полиции установили причастность двух местных жителей к совершению краж из частных домов.

Правоохранители установили, что в январе этого года злоумышленники подобрали ключи от квартиры 32-летнего жителя Шостки и вынесли из квартиры золотые изделия и деньги.

Еще одной жертвой этого «дуэта» стал 47-летний горожанин. В марте 2020 года они повредили входную дверь в частный дом и забрали оттуда драгоценности и наличные. Ущерб, нанесенный ворами, составил более 300 000 гривен.

«Несколько месяцев проводились следственно-оперативные мероприятия по документированию их преступной деятельности, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - по месту проживания обоих подозреваемых были проведены санкционированные обыски, во время которых были найдены и изъяты неопровержимые доказательства их противоправной деятельности».

В настоящее время обоим злоумышленникам, чей возраст составляет 38 и 48 лет, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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