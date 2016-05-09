На День победы на Сумщине будут дежурить 300 полицейских

Предварительно, на территории области предусмотрено проведение более 30 массовых мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и 75-летия победы во Второй мировой войне. К обеспечению общественного порядка будут привлечены 275 полицейских и около 30 военнослужащих Национальной гвардии.
Об этом сегодня на видеоселекторном совещании с участием замглавы облгосадминистрации Ивана Боршоша и руководителей территориальных подразделений полиции сообщил начальник ГУНП Руслан Пиняга.
Руководитель полиции Сумщины особо подчеркнул: в условиях карантина очень важно не только не допустить распространения инфекционного заболевания, но и нарушений общественного порядка или каких-либо конфликтов между участниками запланированных массовых мероприятий.
На улицах населенных пунктов будут работать дополнительные автомобильные и пешие патрули, маршруты которых будут максимально приближены к мемориалам, братским могилам, обелискам и памятникам. Также будут дежурить специальные мобильные группы полиции, куда включены работники взрыво-технической и кинологической служб.
Руслан Пиняга обратил внимание на необходимость контроля за соблюдением действующего законодательства в отношении декоммунизации, и подчеркнул важность профилактической и разъяснительной работы.
Присутствующие определили ряд первоочередных задач, которые должны обеспечить выполнение установленных ранее карантина во время празднования праздничных и памятных мероприятий, и обсудили необходимые для этого совместные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Працівники міської централізованої бібліотечної системи підготували для сумчан добірку віртуальних заходів та пошукових сайтів про загиблих під час Другої світової...
До Дня перемоги Шосткинський центр естетичного виховання у Фейсбуці започаткував акцію–флешмоб #цев_моя_родина_памятає_про_війну....
8-9 мая в Сумах прошли мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы....
9 мая именины празднуют: Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр, Степан....
В День памяти и примирения, который в Украине отмечается 8 мая, пограничники Сумского отряда приняли участие во всеукраинской мемориально-художественной акции...