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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41318

На День победы на Сумщине будут дежурить 300 полицейских

Полиция Сумщины готова обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время празднования майских праздничных и памятных мероприятий.

Предварительно, на территории области предусмотрено проведение более 30 массовых мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и 75-летия победы во Второй мировой войне. К обеспечению общественного порядка будут привлечены 275 полицейских и около 30 военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сегодня на видеоселекторном совещании с участием замглавы облгосадминистрации Ивана Боршоша и руководителей территориальных подразделений полиции сообщил начальник ГУНП Руслан Пиняга.

Руководитель полиции Сумщины особо подчеркнул: в условиях карантина очень важно не только не допустить распространения инфекционного заболевания, но и нарушений общественного порядка или каких-либо конфликтов между участниками запланированных массовых мероприятий.

На улицах населенных пунктов будут работать дополнительные автомобильные и пешие патрули, маршруты которых будут максимально приближены к мемориалам, братским могилам, обелискам и памятникам. Также будут дежурить специальные мобильные группы полиции, куда включены работники взрыво-технической и кинологической служб.

Руслан Пиняга обратил внимание на необходимость контроля за соблюдением действующего законодательства в отношении декоммунизации, и подчеркнул важность профилактической и разъяснительной работы.

Присутствующие определили ряд первоочередных задач, которые должны обеспечить выполнение установленных ранее карантина во время празднования праздничных и памятных мероприятий, и обсудили необходимые для этого совместные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество День победы

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