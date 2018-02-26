В Сумах вместо «Ночи музеев» будет «Искусство оживает среди людей» В связи с проведением мероприятий по противодействию распространению COVID-19 «Ночь музеев» в Сумах не состоится в мае.

Однако агенция промоции «Сумы» и художники готовят для сумчан важный и актуальный проект «Искусство оживает среди людей». 18 мая сумчанам покажут, как наши художники живут в изоляции и как творят в условиях карантина.