В Сумах вместо «Ночи музеев» будет «Искусство оживает среди людей»

Однако агенция промоции «Сумы» и художники готовят для сумчан важный и актуальный проект «Искусство оживает среди людей». 18 мая сумчанам покажут, как наши художники живут в изоляции и как творят в условиях карантина.
В рамках проекту Агенции промоции «Сумы» «Weekend в Сумах для влюбленных сердец», пара львовян провела насыщенные выходные в городе над...
Карта рассчитана на туристов, которые посетят Сумы, однако все желающие также могут воспользоваться ею и посетить основные достопримечательности нашего города....
По техническим причинам сумской городской ЗАГС с завтрашнего дня временно будет осуществлять свою деятельность в помещении КУ «Агенция промоции «Сумы»....
26 апреля в помещении «Агенции промоции «Сумы» состоится творческий вечер в поддержку украинских военнослужащих «Не забывая о войне»....
27 лютого у Сумах відбудеться зустріч-бесіда про історію рідного краю....