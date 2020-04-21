Державне агентство лісових ресурсів просить українців не спалювати сухостій і не розводити в лісах багаття Громадська рада при Державному агентстві лісових ресурсів, до складу якої входить 35 представників громадських організацій екологічного спрямування, стурбована критичною ситуацією, яка склалася цього року з пожежами в природних екосистемах України. Члени ради вважають за необхідне об’єднатися громадськості, органам влади, всім громадянам України задля збереження природи країни, екологічних екосистем та докласти максимум зусиль для недопущення лісових пожеж.

Зазвичай пожежонебезпечний період в лісах розпочинається в квітні. Проте цього року станом на 27.04.2020 в лісах Держлісагентства вже сталось 1253 випадки пожеж, якими знищені або пошкоджені лісові насадження на площі понад 31820 га, що в 62 рази більше ніж на відповідну дату минулого року.

Незважаючи на проведений лісогосподарськими підприємствами комплекс профілактичних та роз’яснювальних заходів, у 85 % лісові пожежі стаються з вини населення, яке спалює суху траву, опале листя, сіножаті, пасовища, лісосмуги, заплави річок та очерети, звідки вогонь поширюється на лісові насадження.

Масштабні лісові пожежі на Житомирщині та Київщині нанесли непоправних втрат населенню та природі. Полум’я поглинуло домівки людей, тварин, гніздівлі птахів та знищило тисячі гектарів лісу.

Працівники державної лісової охорони фізично не в змозі здійснювати цілодобове патрулювання лісових насаджень. Тому звертаються до українців із проханням не бути байдужими і не спалювати сухостій та не розводити багаття у лісах. Адже загорання сухотрав’я може набути ще більших масштабів і торкнутися кожного.

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)», яким посилила відповідальність за забруднення повітря та спалювання сухостою. Розміри штрафів сягатимуть 61200 гривень, а за деякі порушення передбачене обмеження волі на строк до трьох років.