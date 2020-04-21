Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:064

Державне агентство лісових ресурсів просить українців не спалювати сухостій і не розводити в лісах багаття

Громадська рада при Державному агентстві лісових ресурсів, до складу якої входить 35 представників громадських організацій екологічного спрямування, стурбована критичною ситуацією, яка склалася цього року з пожежами в природних екосистемах України. Члени ради вважають за необхідне об’єднатися громадськості, органам влади, всім громадянам України задля збереження природи країни, екологічних екосистем та докласти максимум зусиль для недопущення лісових пожеж.

Зазвичай пожежонебезпечний період в лісах розпочинається в квітні. Проте цього року станом на 27.04.2020 в лісах Держлісагентства вже сталось 1253 випадки пожеж, якими знищені або пошкоджені лісові насадження на площі понад 31820 га, що в 62 рази більше ніж на відповідну дату минулого року. 

Незважаючи на проведений лісогосподарськими підприємствами комплекс профілактичних та роз’яснювальних заходів, у 85 % лісові пожежі стаються з вини населення, яке спалює суху траву, опале листя, сіножаті, пасовища, лісосмуги, заплави річок та очерети, звідки вогонь поширюється на лісові насадження.

Масштабні лісові пожежі на Житомирщині та Київщині нанесли непоправних втрат населенню та природі. Полум’я поглинуло домівки людей, тварин, гніздівлі птахів та знищило тисячі гектарів лісу.

Працівники державної лісової охорони фізично не в змозі здійснювати цілодобове патрулювання лісових насаджень. Тому звертаються до українців із проханням не бути байдужими і не спалювати сухостій та не розводити багаття у лісах. Адже загорання сухотрав’я може набути ще більших масштабів і торкнутися кожного.

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)», яким посилила відповідальність за забруднення повітря та спалювання сухостою. Розміри штрафів сягатимуть 61200 гривень, а за деякі порушення передбачене обмеження волі на строк до трьох років.

 
Общество

Новости

В Сумах уже 25 случаев коронавируса
Вчера 09:32
За сутки на Сумщине всего 1 случай коронавируса
Вчера 09:21
Руководитель сумской больницы рассказал, почему нельзя сворачивать медреформу (видео)
Сегодня 08:36
Державне агентство лісових ресурсів просить українців не спалювати сухостій і не розводити в лісах багаття
Сегодня 08:06
В Шостке заболел коронавирусом нацгвардеец: под подозрением 45 человек
Сегодня 07:12
Шмыгаль обнародовал полный список послаблений карантина
Вчера 23:08
Центральный рынок в Сумах начнет работу завтра в 8 утра
Вчера 20:32
В Глухове зарегистрировали еще два новых случая заболевания коронавирусом
Вчера 19:54
Мэр Сум сообщил о новом случае коронавируса
Вчера 19:27
Музей Чайковского под Сумами ремонтировать пока не будут (видео)
Вчера 19:12
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Вчера 17:49
Центральный рынок Сум начнет работать завтра (обновлено)
Вчера 17:18
view counter

Статьи

Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.