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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Музей Чайковского под Сумами ремонтировать пока не будут

20 лет без отопления, дырявый потолок, стены с грибком. В таком виде музей Петра Чайковского в Низах под Сумами встретил 180-летний юбилей композитора, 7 мая.

Сейчас в музее запустение. Через потолок виднеется небо, почерневшие стены, экспонатов почти нет. О настоящем музея рассказывает Любовь Коген, которая 30 лет занимается экспозицией «Чайковский и Украина» - с тех пор, как ее впервые открыли, пишет UA:СУМИ.

«Для нас большая ценность - это именно быть в этом доме, в который приезжал великий композитор», - говорит научный сотрудник Сумского областного краеведческого музея Любовь Коген.

Помещение, в котором сейчас находится музей Чайковского - усадьба Кондратьевых-Сухановых, памятник истории и архитектуры. Петр Чайковский гостил здесь каждое лето в течение 9 лет, в 70-х годах XIX века. Композитор жил во флигеле рядом, который не сохранился.

Музей арендует третью часть усадьбы, в двух других были библиотека и музыкальная школа. Дом находится в коммунальной собственности Низовского поселкового совета. Его глава Алла Шершак говорит: на ремонт средств нет.

«В конца 2015 года там немножко его покрасили, привели в надлежащее состояние, а внутри работы никакие не проводились, потому что это большие средства. На этот год мы не планировали ничего делать, в следующем году будем смотреть», - сказала Алла Шершак.

По ее словам, два-три года назад районная администрация и совет планировали выделить на ремонт более 2 миллионов гривен. При этом, сельсовет хотел занять одно крыло здания. Против выступили участники проекта по возрождению усадьбы, и на этом переговоры закончились.

«Из нашего местного бюджета мы не можем выделить такие деньги, это для нас большие средства. Есть возможность просить у района субвенцию в области, но для этого нужен проект. Там более 700 квадратных метров площадь вся, ее надо отопить зимой, ее нужно охранять. Очень дорого, если оно будет просто стоять. Ну, ездят к нам на экскурсию сейчас люди, из других городов приезжают, - это малые средства, они приезжают просто, посмотрели и уехали, это все бесплатно», - говорит глава Низовского поселкового совета Алла Шершак

Музей Чайковского работает только в теплые месяцы, с мая по октябрь. В сезон здесь проводят экскурсии. А любители музыки, говорит Любовь Коган, приезжают все реже.

«Отопления нет с 1996 года, уже более 20 лет. Поэтому помещение в таком ужасном состоянии: это и грибок, это и плесень. Конечно, вещи и музыкальные инструменты не могут храниться в таком помещении, поэтому мы уже 23 года перевозим их зимой в краеведческий музей», - рассказывает научный сотрудник Сумского областного краеведческого музея Любов Коген.

А старинный рояль никуда не возят - он сломан, поэтому он остается зимовать в усадьбе, в компании нескольких стендов.

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