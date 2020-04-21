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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:271270

Мэр Сум сообщил о новом случае коронавируса

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о 26-ом случае коронавируса в городе.

Об этом он рассказала в видео, которое распространила пресс-служба мэрии.

По его словам, на сегодня в Сумах 26 случаев заболевания, в том числе двое детей. Это первые два заболевших ребенка в городе. 

Также он сообщил о 80 подозрениях, в том числе 32 – с большой долей вероятности.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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