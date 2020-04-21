Мэр Сум сообщил о новом случае коронавируса

Об этом он рассказала в видео, которое распространила пресс-служба мэрии.
По его словам, на сегодня в Сумах 26 случаев заболевания, в том числе двое детей. Это первые два заболевших ребенка в городе.
Также он сообщил о 80 подозрениях, в том числе 32 – с большой долей вероятности.
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