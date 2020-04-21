Мэр Сум сообщил о новом случае коронавируса Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о 26-ом случае коронавируса в городе.

Об этом он рассказала в видео, которое распространила пресс-служба мэрии.

По его словам, на сегодня в Сумах 26 случаев заболевания, в том числе двое детей. Это первые два заболевших ребенка в городе.

Также он сообщил о 80 подозрениях, в том числе 32 – с большой долей вероятности.