В Глухове зарегистрировали еще два новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщила заведующая Глуховским отделением Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, к младшей женщине приезжал из Киева муж. Через несколько дней у нее поднялась температура, она обратилась к семейному врачу, провели обследование. По данным медиков, сегодня женщина находится на самоизоляции, ее состояние удовлетворительное. Обследуются контактные лица.
Также COVID-19 подтвердился у бабушки 26-летнего парня, у которого 2 мая обнаружили заболевание. На днях коронавирусная инфекция подтвердилась и у ее 76-летнего мужа. Супруги пенсионеров сегодня находится в Шосткинский ЦРБ.
По состоянию на вечер 7 мая, в Глухове уже 5 подтвержденных случаев COVID-19, в районе - 2. подозрительных случаев заболевания COVID-19 – 5, пишет Неделя.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о 26-ом случае коронавируса в городе....
Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты...
Рада приняла закон о больничных через COVID-19 и усиленном тестировании....
Об этом сообщается на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке....
Спустя 10 дней после принятия решения исполкома «Об утверждении Порядка установления и выплаты дополнительной доплаты к заработной плате работникам, которые...