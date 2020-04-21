В Глухове зарегистрировали еще два новых случая заболевания коронавирусом ПЦР-тест подтвердил болезнь у 25-летней и 73-летней глуховчанок.

Как сообщила заведующая Глуховским отделением Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, к младшей женщине приезжал из Киева муж. Через несколько дней у нее поднялась температура, она обратилась к семейному врачу, провели обследование. По данным медиков, сегодня женщина находится на самоизоляции, ее состояние удовлетворительное. Обследуются контактные лица.

Также COVID-19 подтвердился у бабушки 26-летнего парня, у которого 2 мая обнаружили заболевание. На днях коронавирусная инфекция подтвердилась и у ее 76-летнего мужа. Супруги пенсионеров сегодня находится в Шосткинский ЦРБ.

По состоянию на вечер 7 мая, в Глухове уже 5 подтвержденных случаев COVID-19, в районе - 2. подозрительных случаев заболевания COVID-19 – 5, пишет Неделя.