Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:32365

Центральный рынок в Сумах начнет работу завтра в 8 утра

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ООО «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев.

«Да! Последняя проверка пройдена, Акт Госпродпотребслужбы подписан, разрешение получено, так что завтра рынок начинает работу! С чем я нас всех и поздравляю!

Открываемся в 8 утра. Будут работать молочный, рыбный и фруктово-овощной павильоны, галерея рынка и «Селянский базар». Мясо, скорее всего, подготовить на завтра не успеют. Зато торговые места с защитными экранами и разметкой, антисептики и термометры - в полной боевой готовности. Выполнили каждый пункт требований КМУ. Работать будем каждый день, кроме понедельника.

Ждем вас завтра за молодыми огурцами и редиской, домашним молоком и яйцами, свежей рыбой и фруктовыми витаминами по доступной цене. Не забывайте маски», - написал он.

Экономика Центральный рынок

По тематике

Центральный рынок Сум начнет работать завтра (обновлено)
Сегодня 17:18

Центральный рынок Сум начнет работать завтра (обновлено)

Как сообщил начальник управления Госпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, Центральный рынок Сум начнет работу 8 мая....

В Сумах собирается работать только Центральный рынок
04.05.2020 09:26

В Сумах собирается работать только Центральный рынок

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской...

Когда откроется Центральный рынок в Сумах (видео)
01.05.2020 20:51

Когда откроется Центральный рынок в Сумах (видео)

Предприниматели на рынке в Сумах решают, как соблюдать карантин после открытия....

Центральный рынок в Сумах откроют не раньше, чем через 10 дней (видео)
01.05.2020 07:12

Центральный рынок в Сумах откроют не раньше, чем через 10 дней (видео)

Продовольственные рынки Сумщины начали подготовку к возобновлению работы в режиме карантина....

В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин
24.03.2020 22:04

В Сумах закрывают Центральный рынок на карантин

С 25 марта, с 14.00, Центральный рынок в Сумах закрывается на карантин.... 3

view counter

Статьи

Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
Вчера 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ® 3
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.