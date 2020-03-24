Центральный рынок в Сумах начнет работу завтра в 8 утра

«Да! Последняя проверка пройдена, Акт Госпродпотребслужбы подписан, разрешение получено, так что завтра рынок начинает работу! С чем я нас всех и поздравляю!
Открываемся в 8 утра. Будут работать молочный, рыбный и фруктово-овощной павильоны, галерея рынка и «Селянский базар». Мясо, скорее всего, подготовить на завтра не успеют. Зато торговые места с защитными экранами и разметкой, антисептики и термометры - в полной боевой готовности. Выполнили каждый пункт требований КМУ. Работать будем каждый день, кроме понедельника.
Ждем вас завтра за молодыми огурцами и редиской, домашним молоком и яйцами, свежей рыбой и фруктовыми витаминами по доступной цене. Не забывайте маски», - написал он.
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