Центральный рынок в Сумах начнет работу завтра в 8 утра Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ООО «Центральный рынок г. Сумы» Расул Галаев.

«Да! Последняя проверка пройдена, Акт Госпродпотребслужбы подписан, разрешение получено, так что завтра рынок начинает работу! С чем я нас всех и поздравляю!

Открываемся в 8 утра. Будут работать молочный, рыбный и фруктово-овощной павильоны, галерея рынка и «Селянский базар». Мясо, скорее всего, подготовить на завтра не успеют. Зато торговые места с защитными экранами и разметкой, антисептики и термометры - в полной боевой готовности. Выполнили каждый пункт требований КМУ. Работать будем каждый день, кроме понедельника.

Ждем вас завтра за молодыми огурцами и редиской, домашним молоком и яйцами, свежей рыбой и фруктовыми витаминами по доступной цене. Не забывайте маски», - написал он.