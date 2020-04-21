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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:08347

Шмыгаль обнародовал полный список послаблений карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новые правила карантина, которые вступят в силу с 11 мая.

Соответствующую инфографику он разместил в Telegram в четверг, 7 мая, пишет Слово и дело.

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новые правила карантина, которые вступят в силу с 11 мая.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новые правила карантина, которые вступят в силу с 11 мая.

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«В понедельник правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий», - написал Шмыгаль.

В частности, инфографика гласит, что закрытыми останутся кинотеатры, метро, развлекательные зоны в ТРЦ и спортзалы.

При этом людям разрешается посещать парки и скверы, а также салоны красоты, детские площадки, музеи и стоматологии.

 
Общество
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