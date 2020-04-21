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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке заболел коронавирусом нацгвардеец: под подозрением 45 человек

7 мая в Шостке зафиксировали новый случай COVID-19.

Заболел 44-летний мужчина, который проходит службу в военной части №3022. После того, как он был госпитализирован в инфекционное отделение с воспалением легких, у него взяли анализы, которые и подтвердили наличие коронавируса, пишет ШосткаNews.City.

Как рассказывает заведующая Шосткинского горрайотдела Сумского областного лабораторного центра Ирина Хамицевич, ситуация сложная - ведь круг контактных лиц является очень большим.

С сегодняшнего дня все медицинские службы - в том числе и военной части, и государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр», и Шосткинская ЦРБ, занимаются определением круга контактных лиц.

Определяют контактных лиц как в семье, так и по месту работы больного. Сейчас проводится их обследование методом ПЦР-диагностики. Взятые пробы 7 и 8 мая будут отправлены в вирусологическую лабораторию города Сумы. Кроме этого, за контактными лицами организовано медицинское наблюдение, в том числе дистанционное.

«Медицинское наблюдение осуществлять в течение 14 дней с момента последнего контакта с этим больным», - говорит г-жа Хамицевич. - В домашнем очаге - это 5 человек, в военной части - около 40 человек.

В дальнейшем круг людей, требующих обследования, будут расширять. Приняли решение об усилении противоэпидемического режима и дезинфекционных мероприятий в воинской части.

Мы дали рекомендации, проконтролировали, как осуществляют эти меры в военной части, и как будут ежедневно проводить дезинфекцию».

Известно, что больной коронавирус военнослужащий последний раз был на службе 25-26 апреля. На следующий день мужчина почувствовал признаки ОРВИ, а именно - у него появилась боль в горле, повысилась температура и он перестал чувствовать запахи. Мужчина обратился к своему семейному врачу, и некоторое время наблюдался у него. Впрочем, температура у больного держалась, рентген показал пневмонию, и он был госпитализирован в инфекционное отделение.

«5 мая его обследовали, и 7 мая утром получили результат ПЦР-теста», - говорит г-жа Хамицевич.

Известно, что жена и ребенок мужа имеют признаки ОРВИ. Но первой в семье заболела мать военнослужащего, проживающего по другому адресу.

Первые симптомы у женщины появились еще 17-18 апреля

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Шостке зафиксировано 12 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 8 горожан.

Общество Коронавирус

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