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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:363

Руководитель сумской больницы рассказал, почему нельзя сворачивать медреформу (видео)

Главный врач Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля рассказал в эфире телеканала «Прямой» о возможных последствиях свертывания медицинской реформы.

Видео он выложил на своей странице в Фейсбуке.

Общество Игорь Змысля Медреформа

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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