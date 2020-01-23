Руководитель сумской больницы рассказал, почему нельзя сворачивать медреформу (видео)

Видео он выложил на своей странице в Фейсбуке.
Как сообщил во время пресс конференции начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрий Кравцов, сегодня Сумская область не рассматривается как критическая, то...
Экс-директор Сумского Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко опубликовал в соцсети пост о медицинских перспективах Сумщины....
Отдел здравоохранения напоминает о том, что с 1 апреля получить специализированную медицинскую помощь бесплатно можно будет только по направлению врача...
Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, в области 71 заведение заключило договора с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинской...
Об этом сообщили во время брифинга по подготовке Сумской области ко второй волне медицинской реформы с участием представителей Национальной службы...