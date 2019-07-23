В Сумах отремонтируют сгоревшую крышу многоэтажки за счет ремонта лифта в доме экс-мэра Планово-бюджетная депутатская комиссия Сумского горсовета перераспределила средства с ремонта лифта в доме по ул. Новоместенская, 10А на ремонт крыши по ул. Леваневского.

Об этом на своей странице написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Сегодня (7 мая – Ред.) на планово-бюджетной комиссии рассматривали вопрос финансирования ремонта дома по ул. Леваневского, 4. Недавно в этом доме был пожар - сгорела крыша! Идут дожди. Людей топит. Решением исполкома сделано перераспределение средств внутри департамента инфраструктуры. Они направлены на ликвидацию этого бедствия. Депутатская комиссия согласовала такое перераспределение.

Эти средства временно будут сняты с ремонта лифтов в доме 10А ул. Новоместенская на моем избирательном округе. Хочу успокоить жителей этого дома. Средства сняты частично и на майской сессии будут возвращены. Есть обещание финдепартамента», - написал депутат.

В доме по ул. Новоместенская, 10А живет экс-мэр Сум Геннадий Минаев, который поинтересовался у депутата, почему сняли деньги с дома, который собрал свою долю на ремонт лифтов. Ответа на этот вопрос не нашлось.