Глуховская больница, гендиректор которой голодал из-за недофинансирования, получила деньги от НСЗУ Об этом сообщается на странице в Фейсбуке Национальной службы здоровья Украины.

«Глуховская городская больница обеспечивает медицинское обслуживание города Глухов Сумской области. Больница подписала договор с НСЗУ на 8 пакетов медицинских услуг. Среди них приоритетные услуги - помощь при родах, инструментальные исследования по выявлению онкозаболеваний - эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, а также - хирургия, терапия, амбулаторная помощь, гемодиализ, лечения и сопровождение лиц с ВИЧ.

Сумма договора с НСЗУ составляет 39 893 738 грн.

Сумму договора увеличено после того, как Глуховская городская больница подала уточненные статистические данные. В своем предложении к НСЗУ Глуховская городская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году. А сумма финансирования рассчитывается, учитывая исторические данные.

Заведение направило НСЗУ письмо о том, что допустило ошибки при заполнении предложения. После чего еще несколько раз уточняло свои показатели. После финального уточнения письмом, которое поступило 5 мая, начался процесс расчета цены договора и его формирование. НСЗУ сразу внесла изменения в договор для этого медучреждения и перечислила сумму финансирования», - говорится в сообщении.