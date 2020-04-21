На Сумщине за сутки подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Сумах – 9

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 16 человек (г.Сумы - 9, Сумской район - 3, Глухов - 2, Кролевец - 1, Шостка - 1).
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 66 человек, из них 3 зафиксированы за прошедшие сутки (г. Конотоп - 1, г. Шостка - 2).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 34 случая заболевания, в Сумском районе - 10, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 12, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5.
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