Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина догоняет Хмельнитчину и Херсонщину Пока Сумская область по-прежнему на 22-ом месте по количеству подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине подтверждено 14195 случаев COVID-19, из них 504 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 977 детей и 2758 медиков.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели)

- Волынская обл. - 424 (118 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели)

- Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели)

- Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели)

- Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели)

- г. Киев - 1721 (127 выздоровели)

- Киевская обл. - 916 (109 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (12 выздоровели)

- Львовская обл. - 660 (138 выздоровели)

- Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели)

- Одесская обл. - 583 (23 выздоровели)

- Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели)

- Ривненская обл. - 855 (133 выздоровели)

- Сумская обл. - 147 (66 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)

- Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)

- Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)

- Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)

- Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).