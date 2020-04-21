Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина догоняет Хмельнитчину и Херсонщину

Всего в Украине подтверждено 14195 случаев COVID-19, из них 504 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 977 детей и 2758 медиков.
Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели)
- Волынская обл. - 424 (118 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели)
- Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели)
- Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели)
- г. Киев - 1721 (127 выздоровели)
- Киевская обл. - 916 (109 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (12 выздоровели)
- Львовская обл. - 660 (138 выздоровели)
- Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 583 (23 выздоровели)
- Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели)
- Ривненская обл. - 855 (133 выздоровели)
- Сумская обл. - 147 (66 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)
- Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)
- Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)
- Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)
- Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).
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