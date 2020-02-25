Благотворители купили сумским больницам бесконтактные гигиенические станции

Штаб Бизнеса закупил 6 бесконтактных гигиенических станций. Их получат по две: городская детская больница Св. Зинаиды и центральная городская больница № 1. По одной такой станции также получат областная инфекционная больница им. З.Красовицкого и городская больница № 5.
Станции оплатили за счет Благотворительного фонда «Бизнес - городу», общая их стоимость - 121 200 грн.
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