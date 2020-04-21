Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24189

Сумчан запрошують подискутувати про громадянське суспільство

Управління молоді та спорту Сумської ОДА пропонує сьогодні дуже цікаво та інформативно провести час удома.

Долучайтеся до Live дискусії «Громадянське суспільство: нові вектори чи крок назад» про грантові можливості від фондів для громадських організацій та ініціатив України!

Від початку карантину Інститут лідерства та управління УКУ став платформою для підтримки та спільних обговорень викликів та можливостей для змін широкого кола лідерів громадянського суспільства та їхніх організацій.

Дискусія покликана розкрити такі питання:

• Чи період кризи – це справді період можливостей і де їх знаходити?

• Які суспільні пріоритети важливо сьогодні вивести на порядок денний?

• Можливості підтримки для інституцій та ініціатив громадянського суспільства – визначаємо потреби й масштаби, які сьогодні успішно долаємо.

Дата: 8 травня о 16:30

Місце: Zoom

Формат: Live дискусія

Запрошені спікери:

Victor Liakh – президент Фонд Східна Європа

Євгенія Мазуренко – директорка Zagoriy Foundation

Oleksandr Sushko – директор Міжнародний фонд "Відродження"

Володимир Шейгус – директор Isar Ednannia

Модераторка:

Ira Tsyapa Bek, директорка Інститут лідерства та управління УКУ

Зареєструйтеся зараз: https://bit.ly/2yrH2NV.

Реєстрація триває до 15:00 8 травня.

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