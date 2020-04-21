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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26140

Сумские патрульные нашли виновника ДТП спустя две недели после аварии

Патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и оставил место происшествия.

Автопроисшествие произошло рано утром на улице Заливной. Мужчина, который стал единственным очевидцем ДТП, сразу же вызвал экипаж патрульных. На месте происшествия инспекторы обнаружили поврежденный забор, на который, по словам заявителя, наехал автомобиль ВАЗ-21099.

Поиски вероятного водителя-беглеца продолжались около двух недель. Во время розыскных мероприятий на автодороге национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", в Сумском районе, патрульные обнаружили похожую по описанию машину. Транспортное средство действительно имел характерные для ДТП повреждения. Во время общения с 26-летним водителем, он и сам признался в содеянном.

"Испугался, поэтому и оставил место ДТП", - именно так объяснил свой побег водитель.

Патрульные составили на мужчину административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

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