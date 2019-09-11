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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30401

В Сумах прокуратура требует с коммунального предприятия 9,8 млн грн налогового долга

Сумской местной прокуратурой в интересах государства в Сумской окружной административный суд заявлен иск о взыскании с коммунального предприятия Сумского городского совета 9,8 млн грн налогового долга.

Ранее установлено, что в определенный законодательством срок предприятие не уплатило 1,7 млн грн налога на добавленную стоимость, 5,7 млн грн рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и 2,4 млн грн рентной платы за специальное использование воды от предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Поскольку в данном случае нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд. В настоящее время открыто судебное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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