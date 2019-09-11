В Сумах прокуратура требует с коммунального предприятия 9,8 млн грн налогового долга

Ранее установлено, что в определенный законодательством срок предприятие не уплатило 1,7 млн грн налога на добавленную стоимость, 5,7 млн грн рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и 2,4 млн грн рентной платы за специальное использование воды от предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Поскольку в данном случае нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд. В настоящее время открыто судебное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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