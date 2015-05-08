В День памяти и примирения в Сумах почтили память погибших в годы Второй мировой войны

В церемонии приняли участие мэр Сум Александр Лысенко с замом Верой Мотречко, глава Сумской ОГА Роман Грищенко и глава облсовета Владимир Токарь.
Чиновники возложили цветы к братской могиле, отдав от имени всей сумской громады дань уважения всем, кто погиб в годы Второй мировой войны.
Учитывая действие карантина, официальных массовых мероприятий в этот день в Сумах не устраивали, ограничившись возложением цветов к братской могиле «Мать-Родина».
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