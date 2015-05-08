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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47297

В День памяти и примирения в Сумах почтили память погибших в годы Второй мировой войны

В День памяти и примирения, 8 мая, представители городской и областной власти возложили цветы к братской могиле «Мать-Родина».

В церемонии приняли участие мэр Сум Александр Лысенко с замом Верой Мотречко, глава Сумской ОГА Роман Грищенко и глава облсовета Владимир Токарь.

Чиновники возложили цветы к братской могиле, отдав от имени всей сумской громады дань уважения всем, кто погиб в годы Второй мировой войны.

Учитывая действие карантина, официальных массовых мероприятий в этот день в Сумах не устраивали, ограничившись возложением цветов к братской могиле «Мать-Родина».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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