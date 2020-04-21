Через полгода сумские троллейбусники решили замостить свое разрытие КП «Электроавтотранс» проводит работу по восстановлению благоустройства на участке по пр. Шевченко.

Укладка тротуарной плитки работники энергослужбы завершат в течение дня, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним: тротуарное покрытие было демонтировано осенью 2019 года в результате аварии, которая вывела из строя кабель 6 кВ, который питает тяговую подстанцию, расположенную в сквере «Дружба». Ремонтные работы продолжались с 21 ноября по 3 декабря. В результате работникам профильной службы предприятия, несмотря на труднодоступность, удалось обнаружить и устранить неисправность. Замена 20 метров кабеля позволила восстановить работу троллейбусов в центральной части города в полном объеме.