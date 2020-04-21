В Сумах обнаружили коронавирус у двух медиков Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, коронавирус обнаружили у врача и медсестры из поликлиники горбольницы № 5. Эти случаи связаны с заболеванием хирурга-интерна из этой же поликлиники. Отделение закрыто, все на самоизоляции.

Всего там обследовали 32 человека.

Хирург, который заболел первым, находится в инфекционной больнице с пневмонией. Другие медработники - на самоизоляции.