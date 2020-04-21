В Сумах обнаружили коронавирус у двух медиков

По его словам, коронавирус обнаружили у врача и медсестры из поликлиники горбольницы № 5. Эти случаи связаны с заболеванием хирурга-интерна из этой же поликлиники. Отделение закрыто, все на самоизоляции.
Всего там обследовали 32 человека.
Хирург, который заболел первым, находится в инфекционной больнице с пневмонией. Другие медработники - на самоизоляции.
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