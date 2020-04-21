В Сумах заболели 9 человек из «Сам маркета»

По его словам, заболели 9 человек, работавших в "Сам маркете". С первой заболевшей продавщицей «Сам маркета» связаны два семейных очага в Сумском районе. Это соседние хаты.
Также есть семейный очаг в Сумах, связанный с «Сам маркетом».
Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Пока Сумская область по-прежнему на 22-ом месте по количеству подтвержденных случаев COVID-19....
По состоянию на 8 мая на Сумщине уже 147 случаев заболевания COVID-19....
7 мая в Шостке зафиксировали новый случай COVID-19....
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