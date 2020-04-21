Сумской лабораторный центр делает около 150 исследований на коронавирус в сутки Об этом сегодня, 8 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, на этой неделе самое меньшее количество исследований было коло 100 образцов в сутки, а обычно - 150-160 образцов.