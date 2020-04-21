На Сумщине массово прикладывались к Молченской иконе Божьей Матери 7 мая Молченская женская обитель отмечала праздник чудотворной Молченской иконы Божьей Матери уже в двадцать пятый раз.

Об этом сообщается на странице газеты «Путивлськие ведомости» в Фейсбуке. Более интересны фото с этого праздника.

На них видно, что священники и некоторые прихожане без масок, люди прикладываются к иконе, а священники окормляют, в том числе детей.