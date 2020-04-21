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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22270

У лисенка, которого приютили шосткинские зоозащитники, есть шанс на выздоровление

Мы уже писали о лисенке, которого приютили шосткинские зоозащитники.

Напомним, недавно животное нашли на дороге около Путивля. У лисенка парализованы задние лапки…

Татьяна Пискурева, которая сейчас заботится о животном, рассказала, что сегодня ее питомца осмотрел ветеринар Рустам Пашьян. Оказалось, что поврежден спинной мозг, однако шанс на выздоровление все же есть. Предстоит долгое и дорогостоящее лечение, пишет Шостка.инфо.

Алисе (так назвали малышку-лису) необходимо тонко подобрать препараты, которые смогут дать позитивный эффект. «Мы начинаем борьбу!», – говорит Татьяна Пискурева.

Она поблагодарила всех, кто помогает Алисе: «Изо всех сил будем стараться поставить ее на ноги!».

Реквизиты для помощи Алисе:

карта Приватбанка № 5168 7427 0990 7335 Пискурева Татьяна

 
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