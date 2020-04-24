Полиция разыскивает интернет-афериста, который обманул пасечника с Сумщины

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что в марте этого года нашел на известном сайте объявлений интересное предложение о продаже пчелопакетов. Он связался с продавцом и ему предложили за 2500 гривен зарегистрироваться в реестре покупателей. Он согласился и перечислил на указанный номер банковской карточки нужную сумму.
В начале апреля заявителю позвонили и попросили перечислить еще 4500 гривен предоплаты - якобы нужный товар ему уже отправляют. Мужчина выполнил и это условие.
Прошло несколько недель, но заказанного житель Шостки так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.
По данному факту в полиции открыли уголовное производств по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведутся поиски злоумышленника.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за покупаемый товар, а рассчитываться за него при получении, предварительно проверив содержимое посылки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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