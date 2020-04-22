Городские власти Шостки добиваются согласования в полиции для перевозки пассажиров до садовых массивов

29 апреля Управлением патрульной полиции в Сумской области, была проведена проверка по маршруту «Садовый массив №5 – ул. Некрасова» и даны соответствующие замечания о необходимости согласования соответствующих маршрутов. Перевозчика, осуществлявшего рейсы, оштрафовали. Якобы, он не имел на это права, пишет Шостка.инфо.
Понимая необходимость перевозки пассажиров к садовым массивам, городские власти Шостки проводят работу по организации специальных регулярных маршрутов для перевозки людей к объектам критической инфраструктуры.
– На минулому тижні, 29.04.2020 р., було ініційоване звернення до Управління патрульної поліції в Сумської області на узгодження відповідних маршрутів по перевезенню пасажирів. Повторне звернення направлено 05.05.2020 р. На даний час робота продовжується, підготовлено нове звернення та направлено на узгодження, – сообщил на своей странице в Фейсбук мэр Шостки Николай Нога.