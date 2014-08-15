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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37157

Десна высыхает: впервые за 140 лет зафиксирован рекордно низкий уровень воды

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Он отмечает, что уровень воды в речке Десна упал к историческому минимуму за 140 лет наблюдений. Так, 4 мая текущего года зафиксирован показатель 145 см над «0» поста. При том, что нормальный средний уровень Десны в этот период считается 680 см над «0» поста, пишет Шостка.инфо.

Постоянные дожди, которые идут в последние дни, проблему не решили. Уровень воды вырос всего на 1 см, а при хорошей погоде вырастет еще на 3-4 см.

– Зазвичай, щорічно в даний час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б’ють на сполох — різниця з нормою становить понад 5 м. Подібна ситуація і на інших територіях області, — сообщает глава Черниговской области.

Для предотвращения высыхания Десны в Черниговской области создали специальную рабочую группу из представителей Госэкоинспекции, Госгеокадастра и бассейнового управления водных ресурсов. Специалисты детально изучают ситуацию по территориям, выявляют вмешательства в охраняемые прибережные зоны, незаконное распахивание лугов и пастбищ, что приводит к неконтролируемому высушиванию водоемов.

 
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