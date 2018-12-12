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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52278

Четыре детских театра с Сумщины участвуют в интернет-конкурсе: можно проголосовать

Голосование в первом театральном интернет-конкурсе «ТЕАТР.NET» проходит с 5 по 14 мая.

Это дистанционный конкурс театральных коллективов и режиссеров. Конкурс проходит в рамках культурно-художественного проекта «Theatre Day Fest» и фестиваля украинской любительского театра «День театра». Основатель - Общественная организация ТК «Модус-Ника», г. Киев.

Четыре театра с Сумщины участвуют в номинации «юношеский театр»:

№3. Примерный театральный коллектив «Зеркало» Центра эстетического воспитания города Шостка. Спектакль «Маруся Чурай». Худрук и реж.: Светлана Разломова. Автор: Лина Костенко, Жанр исторический роман в стихах.

№ 16. Народный театральный коллектив «СМАЙЛ» Конотоп, Сумская область. Спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» Худрук и реж.: Яценко-Мех Юлия, Новикова Татьяна. Автор: Е.А. Т.Гофман, Жанр Романтическая представление.

№17. Театр-студия «МЫ», Конотоп. Спектакль «Король Лев». Худрук и реж.: Марина Люшина. Автор: Адаптация текста к сценической пьесы - Люшина Марина. Жанр Пластично- драматическое представление.

№ 25. КУ ССШ №29 Театральная группа «Дети Мельпомены» (старшая группа) Сумы. Спектакль «Звериные истории для людей». Худрук и Реж.: Лариса Леонидова. Автор: Дон Нигро «Звериные истории», Жанр притча.

Можно проголосовать здесь сразу за три театра.

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