На Сумщине пьяный квадроциклист въехал в электроопору В одном с сел Краснопольского района водитель квадроцикла не справился с управлением, в результате чего столкнулся с электроопорой.

Пострадавший с повреждениями головы и левой руки находится в больнице. Его ожидает ответственность сразу по нескольким нормами закона - по ст.124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества», по ст.126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством », и по ст. 130 «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения» КоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.