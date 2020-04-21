К Дню Победы Глуховская школа искусств подготовила документальный фильм (видео) Ко Дню памяти и примирения и 75 годовщине Победы Глуховская школа искусств подготовила впечатляющий документальный фильм.

Глуховская школа искусств им. М. Березовского выпустила художественный проект «Треугольники» с участием ведущих деятелей искусства и учеников Глуховской школы искусств им. Максима Березовского. Режиссером-сценаристом стала директор Анна Мироненко, художественное оформление - Александр Дашко.

Получился настоящий документальный фильм, идеей которого является показать всю боль войны через призму полевых писем - «треугольников». Они являются урывками солдатских судеб, переживанием их семей, которые так правдиво раскрывают глубину трагедии войны. В фильме соединились исторические справки, душевные солдатские письма и, конечно, искусство.

К проекту присоединились эстрадная и оперная певица Ирина Украинец, преподаватель вокала в киевском детском театре Мариэтта Мартиросян, певец, директор глуховского РДК Александр Ланин, украинский музыкальный деятель Игорь Ярошенко. В фильме они читали письма с фронта. Все это гармонично сочетается с классическими произведениями искусства, песнями, фотографиями рисунков воспитанников школы искусств. Закончили фильм преподаватели школы старинными фото своих дедушек и родителей, которые воевали во Второй мировой войне, пишет Неделя.