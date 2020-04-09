На Сумщине псевдодорожники пытались украсть 80 млн грн бюджетных средств

По данным предварительного следствия, мошенническую схему организовали несколько жителей другого региона страны. Чтобы незаконно обогатиться, они создали в конце 2019 года фиктивную фирму для участия в публичных закупках. Чтобы предоставить фейковой структуре респектабельности, злоумышленники сфальсифицировали документы о якобы ее принадлежность к одной из ведущих частных компаний по ремонту и строительству автодорог.
Весной этого года фирма злоумышленников победила в тендере, объявленном Службой автомобильных дорог Сумской области, и заключила договор на 270 млн гривен, что позволило получить авансовый платеж в сумме более 80 млн гривен.
По результатам проверки документов, представленных фирмой-победителем, Управления СБ Украины в Сумской области проинформировал заказчика о выявленных нарушениях и экономических рисках. Сейчас финансирование проекта приостановлено, средства злоумышленникам не перечислены.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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