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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55144

На Сумщине псевдодорожники пытались украсть 80 млн грн бюджетных средств

На Сумщине Служба безопасности Украины предотвратила незаконное завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт автомобильных дорог государственного значения.

По данным предварительного следствия, мошенническую схему организовали несколько жителей другого региона страны. Чтобы незаконно обогатиться, они создали в конце 2019 года фиктивную фирму для участия в публичных закупках. Чтобы предоставить фейковой структуре респектабельности, злоумышленники сфальсифицировали документы о якобы ее принадлежность к одной из ведущих частных компаний по ремонту и строительству автодорог.

Весной этого года фирма злоумышленников победила в тендере, объявленном Службой автомобильных дорог Сумской области, и заключила договор на 270 млн гривен, что позволило получить авансовый платеж в сумме более 80 млн гривен.

По результатам проверки документов, представленных фирмой-победителем, Управления СБ Украины в Сумской области проинформировал заказчика о выявленных нарушениях и экономических рисках. Сейчас финансирование проекта приостановлено, средства злоумышленникам не перечислены.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправной сделки проводились под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, пишет СБУ.

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