На Сумщине в результате столкновения перевернулся «Мерседес»

Как сообщили в Шосткинском отделе полиции, не разминулись грузовой микроавтобус «Мерседес» и «Дэу ланос». В результате столкновения «Мерседес» перевернулся.
Никто не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, пишет Шостка.инфо.
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