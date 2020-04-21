На Сумщине в результате столкновения перевернулся «Мерседес» Сегодня, 8 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Гамалеевка Шосткинского района.

Как сообщили в Шосткинском отделе полиции, не разминулись грузовой микроавтобус «Мерседес» и «Дэу ланос». В результате столкновения «Мерседес» перевернулся. Никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, пишет Шостка.инфо.