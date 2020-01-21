Лебединское отделение полиции возглавил новый руководитель Сегодня, 8 мая, на видеоселекторном совещании начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга представил временно исполняющего обязанности начальника Лебединского отделения полиции - Богачева Владимира Ивановича.

Новому руководителю подразделения 52 года, более тридцати из которых он посвятил службе в органах внутренних дел. Имеет многолетний опыт работы в оперативных службах и руководящих должностях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.