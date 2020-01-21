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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20339

Лебединское отделение полиции возглавил новый руководитель

Сегодня, 8 мая, на видеоселекторном совещании начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга представил временно исполняющего обязанности начальника Лебединского отделения полиции - Богачева Владимира Ивановича.

Новому руководителю подразделения 52 года, более тридцати из которых он посвятил службе в органах внутренних дел. Имеет многолетний опыт работы в оперативных службах и руководящих должностях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Назначение Полиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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