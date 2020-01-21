Лебединское отделение полиции возглавил новый руководитель

Новому руководителю подразделения 52 года, более тридцати из которых он посвятил службе в органах внутренних дел. Имеет многолетний опыт работы в оперативных службах и руководящих должностях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....
Зокрема йдеться про посилення превентивної роботи, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та попередження можливих спалахів інфекційного захворювання. Про це...
Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации на должность руководителя аппарата Сумской ОГА с 28 января назначен Игорь Владимирович Кальченко....
Заместителем начальника ГУНП области назначен полковник полиции Дмитрий Лось, который до этого занимал аналогичную должность в ГУНП Черниговской области....
Начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк во время оперативного штаба по координации работы в области...