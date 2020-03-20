Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Не получают воду жители д. № 18 на ул. В. Чорновола; д. №№ 101, 103, 103/1, 105, 107, 104, 106, 108, 108/1, 110, 110/1, 110/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 120, 120/1, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133 на ул. Засумская и пер. Гудымовский, пер. Коцюбинского, пер. Самсоновский, пер. Макаренко, пер. Лазарцивский.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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