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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05261

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с порывом водопровода диаметром 150 мм КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов.

Не получают воду жители д. № 18 на ул. В. Чорновола; д. №№ 101, 103, 103/1, 105, 107, 104, 106, 108, 108/1, 110, 110/1, 110/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 120, 120/1, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133 на ул. Засумская и пер. Гудымовский, пер. Коцюбинского, пер. Самсоновский, пер. Макаренко, пер. Лазарцивский.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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