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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14186

В сумской больнице № 4 достроили кислородопровод

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заммэра Сум Максим Галицкий.

«Сегодня приняли работы по обустройству централизованной системы кислородоснабжения и установке рампы на 6 баллонов в городской клинической больнице № 4. Система позволяет обеспечить кислородом 4 бокса инфекционного отделения и рассчитана на 12 подключений.

Выражаю благодарность Благотворительному фонду «Бизнес – городу» и «Сумбуду» за проявленную инициативу, четкую и ответственную позицию, а также финансирования этого важнейшего для больницы и всей общины города проекту (142 и 100 тыс. грн соответственно).

Удивлен подходом к выполнению работ и полученным результатом – «Гольфстрим Сумы» - Вам несомненно респект за работу!

На следующей неделе должны быть доставлены баллоны с кислородом, состоится обучение и сертификация персонала и система будет введена в эксплуатацию», - написал чиновник.

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